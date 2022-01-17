نائلة جبر: تعديل القانون لاستعادة الأطفال المسافرين للخارج دون أسرهم

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم، إنه بالنسبة للشباب المصري والأطفال الذين يستقلون مراكب الهجرة غير الشرعية دون أهلهم، تحاول الدولة الإبقاء عليهم في دول الاستقبال لدرجة أنها سافرت إلى إيطاليا بصحبة قانونيين، لأن القانون الإيطالي يسمح حتى لمن هم أقل من 18 سنة بالإقامة ولا يعيدونهم إلى مصر.

تغيير القانون ليسمح باستعادتهم

وأضافت «جبر»، خلال لقائها ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الدولة أعادت ضبط القانون ليسمح باستعادتهم مرة أخرى، معقبة: «يمكن فيه أهالي بيصدروا أطفالهم لكن الدولة بتحافظ على أبنائنا، وبعض الأطفال تعرضوا لمخاطر مثل الاتجار في المخدرات والبشر أو الإرهاب، لأن الأطفال لديهم هشاشة ويمكن استغلالهم، والقانون يسمح باستعادة الأطفال حتى لو الأهل تهربوا».

وشددت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: «يكفي أننا نلوح بمواد القانون حتى يعلم الأهالي أننا هنجيبهم يعني هنجيبهم، وبنتكلم مع الأهالي، والأسبوع الماضي زرت ثلاثة محافظات للحديث مع الناس».

خريطة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة

وتابعت: «لدينا خريطة بالمحافظات الأكثر عددًا في الهجرة غير الشرعية، والأسبوع الماضي زرت الفيوم والشرقية، وقليوب، كما زرت كفر الشيخ عدة مرات في وقت سابق، ولدينا تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتطوير هذه الخريطة بأحدث المستجدات، والمحافظات والقرى التي تصدر هجرة غير شرعية».

وأشارت إلى أن كفر الشيخ شهدت عددًا من المشاريع المهمة، التي عمل فيها شباب المحافظة، كما شهدت تكثيفًا للمشاريع الصغيرة والقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن هناك الكثير من النماذج الناجحة للمشروعات في هذه القرى.

ولفتت إلى أن هناك مسابقات في المدارس عن الهجرة غير الشرعية، والأطفال كانوا يرسمون ويتحدثون عن الهجرة غير الشرعية، ورسموا البحر كأنه ملك الموت الذي يبتلعهم، ورسموا رسومات أخرى عن الأمل في المستقبل بمصر.