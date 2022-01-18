مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-1-2022 في محافظات مصر

الصلاة عماد الدين، فهو أساس الإسلام، وهي واحدة من الأركان الخمس التي لا يكتمل إيمان المرء حتى يحسن صلاته، لذلك يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة بشكل يومي، إذ أنها تتغير مع حركة الشمس وتغير الفصول، لضمان استمرارية ديمومة ذكر الله.

وفي التقرير التالي، يرصد «الوطن» للقراء والمتابعين، مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة المصرية على الإنترنت.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، تتراوح ما بين دقائق وحتى 15 دقيقة، وجاءت كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

يرفع آذان الفجر في محافظة القاهرة الساعة: 05:20.

وبالنسبة لآذان الظهر يأتي في الساعة : 12:05.

وأذان العصر عند الساعة 03:00.

فيما يكون أذان المغرب: 05:20، وأذان العشاء: 06:41

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية الساعة: 05:27.

موعد أذان الظهر في الساعة 12:11.

أذان العصر في تمام الساعة 03:03.

أذان المغرب: 05:23.

أذان العشاء عند الساعة 06:45.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة قنا، تمام الساعة 05:10، وأذان الظهر: 11:59، فيما يكون أذان العصر: 03:01، كما يكون أذان المغرب 05:21، وأذان العشاء: 06:40.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرقية

يأتي موعد أذان الفجر في محافظة الشرقية في تمام الساعة 05:19، كما يكون أذان الظهر عند 12:03، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 02:57، وأذان المغرب: 05:17، بينما يكون أذان العشاء: 06:38.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتختلف مواقيت الصلاة بين كافة أنحاء الدول العربية المختلفة.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

ويأتي موعد أذان الفجر في المدينة المنورة في تمام الساعة 05:46، وأذان الظهر: 12:32، كما يكون أذان العصر: 03:36، وأذان المغرب 05:57، وأذان العشاء: 07:27.

مواقيت الصلاة في دبي

ويأتي موعد أذان الفجر في دبي ليكون تمام الساعة 05:46، وأذان الظهر: 12:33، وأذان العصر: 03:37، بينما يأتي أذان المغرب عند 05:58، وأذان العشاء: 07:28.

مواقيت الصلاة في طرابلس

كما يأتي موعد أذان الفجر في طرابلس في تمام الساعة 06:36، وأذان الظهر: 01:17، فيما يحل أذان العصر عند 04:07، وأذان المغرب 06:26، وأذان العشاء 07:50.