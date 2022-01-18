نائلة جبر: شراء المنتجات المصرية يساهم في منع الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن اللجنة تعمل مع وزارة الهجرة في مبادرة «مراكب النجاة»، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشددت على أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات الأخرى لمكافحة هذه الظاهرة، ومنها مكافحة الفساد، والتوعية بوجود فرص عمل جيدة في مصر، لأنها مهمة جدًا في مكافحة الظاهرة.

التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وأضافت «جبر»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، مساء الاثنين، أن اللجنة تسعى إلى طرق أخرى للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مثل الأغاني، وهناك أغنية للفنان أحمد شيبة اسمها «فارس» تتحدث عن هذه الظاهرة، وأهالينا في القرى يستمعون إلى هذه الأغنية ويتأثرون جدًا، ويبكون في بعض الأحيان.

وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن اللجنة تتعاون كثيرًا مع الجهات الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، خاصة أن مصر لديها مصداقية عالية في مكافحة الهجرة غير العمل، ولديها قانون وخطة عمل مترجمة باللغة الإنجليزية لكي يسهل تقديمها للمنظمات الدولية، ومصر تهتم جدًا بالعمل مع هذه الجهات.

مشاركة الجهات الدولية والمجتمع المدني

وأوضحت أن اللجنة تشارك في المفاوضات مع الدول الخارجية المانحة مثل هولندا، لافتة إلى أن المبادئ التي تعمل عليها اللجنة تشمل الشراكة مع المجتمع المدني، والجهات الدولية، وهذا أمر أساسي بالنسبة لمنع الإفلات من الجريمة، وأساسي للوقاية من الهجرة غير الشرعية، وغالبية العمل يكون باللغتين العربية والإنجليزية.

وناشدت المواطنين بشراء المنتجات المصرية، لأن لها دور في توفير فرص عمل الأمر الذي يساهم في منع الهجرة غير الشرعية، مشددة على أن المواطنين عليهم دور ويجب أن يساهموا في ذلك.