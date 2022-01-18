أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم 18 يناير 2022

ينصح بتناول الخضروات بشكل يومي لفوائدها المتعددة، فهي مصدر للفيتامينات والمعادن، تقوي مناعة الجسم وتساعد الشخص على خسارة الوزن، ولها قدرة على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من أمراض القلب والشرايين، لذا يبحث الكثيرون عن أسعارها لإدخالها في تحضير العديد من الوجبات وتناولها.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، آخر أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير الحالي، بحسب ما تبيّن لها خلال جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، في السطور التالية.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

الخس مهم في الأنظمة الغذائية المتبعة للتخسيس، لذا يقبل الكثيرون على شرائه، وسجل سعر الخس الكابوتشي اليوم نحو 10 جنيهات، كما بلغ سعر الخس المر نحو 3 جنيهات للحبة الواحدة، وبلغ سعر الخس الأحمر 5 جنيهات، فيما بلغ سعر الخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.

ونظرا لاستخدامها في الطبيخ، يقبل الكثيرون على شراء البسلة، والتي سجل سعرها اليوم نحو 8 جنيهات، وجاء سعر كيلو الملوخية الخضراء بسعر 4 جنيهات، وبلغ سعر الطماطم نحو 7 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو جرام من السبانخ نحو 7 جنيهات.

البروكلي بـ8 جنيهات والبامية بـ12

وسجل سعر الكيلو جرام من البروكلي 8 جنيهات، والخيار البلدي 7 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد، ووصل سعر كيلو البطاطا إلى 5 جنيهات، ووصل سعر البامية إلى 12 جنيهًا للكيلو، وسجلت الكوسة نحو 6 جنيهات، ووصل سعر الفاصوليا إلى 8 جنيهات اليوم، وتراوح سعر الليمون اليوم بين 5 و7 جنيهات، كما تراوح سعر البطاطس اليوم بين 4 و7 جنيهات، وبلغ سعر طبق عيش الغراب وزن 250 جراما نحو 40 جنيهًا.

ويحتوي الفلفل على الحديد والفيتامينات المختلفة، لذا يحرص العديد من الأشخاص على شرائه، حيث سجل سعر الفلفل الألوان اليوم نحو 20 جنيها، وسجل سعر الفلفل الرومي نحو 7 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، وسجل الفلفل الحامي البلدي 10 جنيهات، وتراوح الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه، وسجل سعر حبة القرنبيط متوسط وزن 2 كيلو نحو 7 جنيهات، وجاء سعر الجزر بـ5 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات.