هيثم الحاج: يمكن لأي شخص القيام بجولة افتراضية لمعرض الكتاب من المنزل

قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب الحالي الذي سيقام الشهر الجاري تم البدء للاستعداد له في يونيو 2021 في هذه الموعد الاستثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا، مبينا أن المعرض تم بناؤه حاليا وتفقدت وزيرة الثقافة معرض كتاب الطفل بداخل معرض الكتاب حيث سيتم تنظيم فعاليات قوية وسيكون إضافة قوية وجديدة.

توفير إمكانية البيع الإلكتروني بأسعار رخيصة

وأضاف «الحاج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنه سيتم توفير بيع للكتاب الإلكتروني بجانب شراء الكتاب المطبوع وستصل الكتب من خلال هيئة البريد بأسعار قليلة ويمكن لأي شخص القيام بجولة افتراضية لمعرض الكتاب وهو في منزله حتى يمكن للأشخاص الذين لن يستطيعوا الذهاب الدخول من خلال الشبكة الافتراضية.

وأوضح أن هناك ركنا خاصا في المعرض لاكتشاف مهارات الأشخاص القادرين على تقديم مهارات متميزة في النشر وتكون خاصة بالتصميم أو أي شيء في النشر من أجل اكتشاف مواهبهم الدفينة.

البرنامج الثقافي سيراعي التباعد الاجتماعي

وأوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن البرنامج الثقافي على أرض الواقع سيراعي تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل نسب الحضور وارتداء الكمامات وعدد الفاعليات ستكون أقل من المتوقع، مبينا أنه سيضاف العام الحالي جانب مهم يعتبر نقلة في تاريخ معرض الكتاب حيث ستوجد ورش تدريبية لتعليم الشباب كيفية إدارة دور النشر.