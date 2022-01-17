هيثم الحاج: معرض الكتاب 2022 يضم 3 أضعاف الناشرين بالدورة السابقة

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن تنظيم دورتين متتاليتين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في فترة قليلة لا تتعدى شهور، أمر صعب، ولكنهم اعتادوا على التجهيز للمعرض بعد انتهاء الدورة المنتهية مباشرة، سواء في الديكور أو التعامل مع الناشرين، وبحث المحاور الثقافية ودراسة سلبيات وإيجابيات الدورة المنتهية.

ثلاثة أضعاف الناشرين

وأضاف «الحاج» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، أن أبرز المصاعب التي واجهوها هو ضيق الوقت والتواصل مع الناشرين من الخارج لم يكن سهلًا، والكثير من الناشرين لديه الرغبة في الحضور؛ ولكن إغلاق الخطوط الجوية يصعب عليهم الأمر، ورغم ذلك فإن هذه الدورة يوجد بها ثلاثة أضعاف الناشرين الذين شاركوا في الدورة الاستثنائية، والتي كان بها أكثر من 80 ناشرًا من البلاد العربية والأجنبية ولكن هذه الدورة يوجد بها 250 ناشرًا وهذا إنجاز كبير في هذه المدة القصيرة.

استحداث جائزة جديدة

وكشف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنهم استحدثوا جائزة لأفضل ناشر عربي مشارك في المعرض، وهي جائزة جديدة لم تكن موجودة في الدورات السابقة والبنك الأهلي يرعى الجوائز ورفع قيمتها من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه لكل جائزة.

وأوضح أن الناشر يقدم إلى هذه الجائزة من خلال اتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب، وهناك لجان مشتركة تحدد الفائز بالجائزة، بناء على عدة معايير منها التاريخ وعدد الإصدارات ونوعية الإصدارات وجودة المحتوى، مشيرًا إلى أن المعرض في انتظار جمهوره ويبدأ في استقبالهم يوم 27 يناير لأن الافتتاح الرسمي يوم 26 يناير، وسيجد أمورًا جديدة منها تقنية الهولوجرام، وإصدارات كثيرة يستفيد منها.