مواصلات معرض الكتاب 2022.. 11 خط أتوبيس في القاهرة والجيزة

أعلنت هيئة الكتاب عن عدة خدمات لتسهيل الانتقال على الجمهور من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، إذ خصصت وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض في التجمع الخامس.

مواصلات معرض الكتاب 2022

تنطلق أتوبيسات معرض الكتاب، من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة، بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، تيسيرا على الزائرين، وهي كالتالي:

• خط 1: عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

• خط 2: دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

خط 3: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

خط 4: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان رابعة – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

خط 5: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – قصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

خط 6: صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

• خط 7: المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

وجرى تخصص مجموعة من الخطوط تعبر محور المشير، وتمر بمعرض الكتاب وهى:

• خط 8: أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

• خط 9: عبد المنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية.

خط 10: شرق شبرا الخيمة – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

خط 11: بولاق الدكرور – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

موعد المعرض وثمن التذكرة

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 26 يناير الجاري، حتى 7 فبراير المقبل، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويستقبل جمهور الزوار بداية من 27 يناير.

وتُحجز تذاكر دخول المعرض أونلاين، عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، وسعرها 5 جنيهات، بدون حد أقصى للفرد، والدفع سيكون من خلال الكريديت كارد أو فوري أو خدمات كاش، أو من خلال شباك الحجز على البوابات.