خبير ديكور يتوقع انتعاش السوق مع تنامي قطاع العقارات في مصر

قال محمد يسري الخبير في مجال الديكور، إن هناك العديد من الأشخاص لا يرغبون في التجديد في أشكال الديكورات المنزلية الخاصة بهم، بالرغم من أن هناك أشخاصا يفضلون التجديد واستخدام تصاميم أوروبية من خلال جلب خبرات أوروبية وأجنبية داخل المجال في مصر.

هناك ديكورات في مصر ليست متواجدة في الخارج

وأضاف «يسري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ديكورات في مصر متواجدة في العالم الأوروبي ولكن هناك أشياء ليست متواجدة في الخارج، خاصة وأن الدول الأجنبية منفتحة بشكل أكبر على الأشكال الجديدة والأكثر تميزاً.

وأشار «يسري» إلى أنه خلال الفترات الأخيرة أصبح هناك اهتمام ملحوظ بالفترة الأخيرة باستخدام مواد طبيعية في الأثاث مثل الاعتماد على الأخشاب وغيرها في مجال الديكور والتشطيب، لافتا إلى أن الأخشاب تضفي لمسة جمالية كلاسيكية على المكان.

ولفت خبير الديكور، إلى أنه يتم في الوقت الحالي الاعتماد على صناعة الأثاث في مصر ولا يتم الاستيراد من الخارج خاصة في ظل وجود الكثير من الخبرات في مجال صناعة الأثاث، موضحا أن استخدام الاخشاب بشكل كبير في الديكورات يعطي حياة أكثر للشقق والوحدات، خاصة وأن كل مساحة معينة لها تصميمات معينة تجعلها جيدة.

وقال «يسري» إن المجال شهد نموا كبيرا الفترة الماضية وقد ارتبط ذلك بالطفرة العقارية والعمرانية التي قادها القطاع العقاري وتوسعه في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن المستهلك نفسه والقاعدة الاستهلاكية آخذة في النمو، لافتا إلى أن الديكور لا يعبر عن رفاهية بقدر ما هو أمر أساسي وضروري للغاية.

وأشار «يسري» إلى أن السوق تواجه تحديات مرتبطة بجائحة كورونا شأنه شأن العديد من القطاعات الأخرى، موضحا أن ارتفاع أسعار الخامات تحدٍ كبير لأنه قد يجعل المستهلك أمام قائمة أولويات أساسية ليس من بينها التطوير والديكور.