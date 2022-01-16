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القائم بأعمال وزير الصحة: زيادة واضحة في معدل إصابات كورونا

كتب:

شريف سليمان
05:11 م | الأحد 16 يناير 2022
الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة

الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك زيادة واضحة في معدلات إصابات فيروس كورونا التي رصدتها معامل الوزارة، وهناك زيادة في معدلات سحب الأدوية من الصيدليات.

عدد الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة قليلة

وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي: «عدد الحالات التي تتلقى علاجها في المستشفيات وتحتاج إلى عناية مركزة قليلة أو إلى حد كبير في المعدلات الآمنة».

وأكد، على أهمية التطعيم والجرعات المعززة لمن يتلقى جرعة أو جرعتين، لافتًا إلى أن من حصلوا على لقاحات كورونا في مأمن من تدهور الحالة أو الحاجة إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة.

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