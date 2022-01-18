حسن الرداد يتذكر الفنانة دلال عبد العزيز في عيد ميلادها: «أمي التانية»

حرص الفنان حسن الرداد على تذكر حماته الفنانة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة في أول عيد ميلاد لها بعد رحيلها، وذلك من خلال منشور خاص عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حسن الرداد يوجه رسالة لدلال عبد العزيز

ونشر الرداد عبر فيسبوك قائلا «حظي الحلو إن ربنا رزقنى بأم ثانية، عمرى ماشفت منك غير كل حب ودائما ابتسامتك على وشك اللى زى القمر، أشهد بالخير اللى كنتى بتعمليه ومساعدتك ووقوفك جنب ناس كتير قوي ما شاء الله طول الوقت».

وتابع الرداد قائلا «وقلبك الطيب اللى كان بيحب كل الناس عشان كدة كل الناس كانت بتعتبرك واحدة من عيلتهم والكل زعل عليكي، كل سنة وانتى طيبة يا روح قلبى، وإن شاء الله في الجنة، أرجو الدعاء لحماتي وأمي الثانية الأستاذة دلال عبدالعزيز».

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بفيروس كورونا في شهر أبريل الماضي، وبناء عليه تم نقلها إلى المستشفى، وظلت فترة طويلة تعالج منها، وبالفعل ثبتت سلبية المسحة الخاصة بها، ولكنها ظلت تُعالج من مضاعفات ما بعد كورونا، إلى أن أصيبت بفشل رئوي وتوفيت.

أعمال حسن الرداد

أما حسن الرداد فيستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل بابلو ويتم اختيار باقي أبطال العمل وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما أنه يستعد أيضا لعمل مسرحي جديد بعنوان عائلة كازانوفا ويشارك معه عمرو يوسف ودينا الشربيني ونسرين طافش وعدد آخر من الفنانين.