حنين حسام للمحكمة: «أنا معملتش حاجة وهدومي ما كانتش خليعة» (فيديو)

أمرت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة المتهمة حنين حسام، في قضية الإتجار بالبشر، بإخراجها من القفص والتحدث للمحكمة، وقالت المتهمة: «أنا معملتش حاجة من كل دا.. وشركة لايكي بعتتلي إعلان أنهم عايزين شباب وبنات فوق الـ 18 سنة، إزاي يا فندم أنا أتحط في تهمة زي كده، وأنا مش عندي سجل تجاري ولا ضريبي، ودا تطبيق فيه كل الجنسيات».

وأضافت باكية: «بقالي 17 شهر محرومة من أمي وأبويا وأنا وحيدتهم، وأنا محطوطة في مستنقع أقسم بالله، كل يوم بموت 100 مرة، وأنا مكنتش بلبس لبس خارج».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

الاتجار في البشر

ونسبت النيابة العامة، للمتهمة حنين حسام فتاة التيك توك، تهمة الاتجار في البشر من خلال التعامل مع أشخاص طبيعيين وهن المجني عليهن الطفلتين «م. س»، «ح. و» واللتين لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عامًا، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

محادثات مرئية

وكشفت التحقيقات أنها قامت بدعوتهن على مجموعة تسمي «لايكي الهرم» أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقة صداقة خلال فترة العزل المنزلي، العام الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

ونسقت أجهزة الأمن بالقاهرة في وقت سابق مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، وتمكنت من ضبط حنين حسام عقب هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وجرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

ضبط المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمة حنين حسام عقب هروبها بعد صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جري ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.