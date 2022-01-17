سيوة تتزين لانطلاق المهرجان الدولي الخامس للتمور.. نظافة وتشجير (صور)

تواصل محافظة مطروح جهودها لاستقبال فعاليات المهرجان الدولي للتمور في نسخته الخامسة بواحة سيوة، في الفترة من 22 حتى 24 من شهر يناير الجاري.

تجهيز أماكن عرض التمور للمنتجين في سيوة

وقال اللواء خالد شعيب، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع بالمحافظة للتنسيق لمتابعة تجهيزات مهرجان التمور، إن سيوة تستقبل ضيوفها من داخل مصر من مختلف المحافظات التى تزرع التمور ومن خارج البلاد من العديد من الدول العربية المشاركة، وهناك تضافر للجهود بهدف العمل على نجاح المهرجان والجاهزية بجميع المنشآت السياحية والفنادق وغيرها لإستقبال ضيوف محافظة مطروح، ويجرى تجهيز باكيات المعرض بالقرية الأولمبية في سيوة والتى سيعرض خلالها جميع المنتجين والمزارعين المشاركين في المهرجان منتجاتهم المتنوعة أمام الزائرين.

سيوة تتجمل قبل مهرجان التمور الدولي

وفي سياق متصل تابع محمد بكر يوسف رئيس مجلس مدينة سيوة الإستعدادات النهائية بالأماكن التى يقام بها المهرجان أرض المعارض وقاعة المؤتمرات والفنادق من خلال المرور عليها، بجانب تكثيف حملات لنظافة والتجميل لمدينة سيوة بالدفع بفرق النظافة للقيام بأعمال الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، بالإضافة الى أعمال تمهيد وتوسعة بعض الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق المحيطة بموقع المهرجان والمناطق المؤدية إلى المزارات السياحية والأماكن الأثرية من بينها منطقة رمل الإذاعة، ورمل الحدادين، وأبو صحرا، وذلك لتسهيل الحركة المرورية فى ظل الإقبال الكبير الذى تشهده سيوة خلال تلك الفترة.

زيادة إنتاج وتصدير التمور في سيوة

وأوضح محافظ مطروح أن المهرجان الدولى الخامس للتمور بسيوة تتولي تنظيمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع محافظة مطروح، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، في الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري.

ويستهدف المهرجان زيادة صادرات مصر من التمور عبر فتح أسواق جديدة بمشاركة عدد من الشركات المصرية والعربية بالمهرجان، وذلك ضمن مخططات الدولة لتطوير قطاع صناعة التمور وزيادة إنتاجة وتصديره.