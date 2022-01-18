هدايا رئيس كوريا الجنوبية للعاملين في مواجهة كورونا.. نبيذ باهظ وعصائر وتهنئة

حزمة من الهدايا والعديد من كلمات الشكر والامتنان والتقدير، أعلنت عنها الرئاسة بكوريا الجنوبية بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة للتقويم القمري، إذ أعلن أن الرئيس مون جيه إن، أنه سيرسل هدايا لـ15 ألفا من العاملين بمجال مكافحة فيروس كورونا وأفراد من الطبقات المحتاجة، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

هدايا وخمور وعسل

وفي التفاصيل، فإن تلك الهدايا عبارة عن المنتجات الرئيسية في الأقاليم، مثل الخمور التقليدية، والعسل من كيمبو، وعصير برقوق من كوانغ يانغ، وعسل شيساندرا من مونكيونغ، وكستنة من بويو.

بطاقة تهنئة

كما كتب الرئيس الكوري الجنوبي على بطاقة التهنئة المرفقة بالهدايا، عبارة باسمه وباسم زوجته، تتضمن: «قبل العودة إلى جوار الشعب في العام الأخير من الولاية، سأكمل أداء المهام لإدارة الدولة في كل يوم ثمين».

تطلعات لنتائج أفضل

واحتوت بطاقات التهنئة، اللافتة التي قال فيها الرئيس «مون»: «هناك العديد من الإنجازات التي حققناها على الرغم من المصاعب، وسنتمكن من تحقيق قفزة عالية مثل نمر في العام الجديد».

تسليم الهدايا

من جانبه، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الهدايا ستسلم إلى الطواقم الطبية في خطوط الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا وعاملين في ميدان تطعيم اللقاح ضد كورونا، المساهمين في حماية الوطن والطبقات التي تحتاج إلى العناية في فصل الشتاء، وفقا لوكالة «يونهاب» للأنباء.

تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

وكانت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4072 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 700 ألف و102 إصابة، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.