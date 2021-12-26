زيادة معدلات التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية 46.9%.. والصادرات 62.3%

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ معدلات التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية، زادت خلال الـ10 أشهر الأولى للعام الحالي 2021، بنسبة زيادة قدّرت بـ46.9%، بقيمة مليار و890 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و286.6 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام 2020، موضحة أنّ المرحلة الحالية تشهد زخم غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، كما أنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الكورية سيول عام 2016، مهدت الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

شراكة تجارية بين مصر وكوريا الجنوبية

وأكدت جامع، في جلسة افتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع يو هان كو وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، بحضور إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع كوريا الجنوبية لمستويات غير مسبوقة، ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرة إلى أنّ كوريا الجنوبية إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا، ووجهة مهمة لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية.

صادرات مصر لكوريا الجنوبية

ولفتت وزيرة التجارة، إلى أنّ الصادرات المصرية للسوق الكوري حققت خلال الـ10 أشهر الأولى من 2021، نسبة زيادة قدرها 62.3%، حيث بلغت 531.5 مليون دولار مقارنة بنحو 327.5 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2020، معدّدا أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين، والتي تشمل «المنتجات البترولية، الأسمنت، الرخام، الجرانيت، الألومنيوم، المنتجات الدوائية، المفروشات المنزلية، الملابس الجاهزة، إضافة إلى السيارات والآلآت والمعدات وعربات المتر والأجهزة الطبية».

وأوضحت جامع، أنّ اللقاء تناول سبل وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات «الطاقة، البيئة، وتوطين السيارات الكهربائية في مصر»، إضافة إلى نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الكوري، ومجالات الصناعة وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناجم والتقارير التسويقية والتدريب والمشاركة في الفعاليات التجارية داخل المعارض المقامة بالبلدين.

تقدير كوري لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

من جانبه، أعرب يو هان كو، وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، عن تقدير بلاده للنجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومساهمته في تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو إيجابية بلغت 3.6 خلال العام الماضي في ظل جائحة فيروس كورونا، وتداعياتها السلبية على مختلف الاقتصادات العالمية، مشيرا إلى أنّ الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع نظيرتها المصرية في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والصحة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار هان كو، إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تسهيل التجارة وتطوير سلاسل الإمداد، بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي لكلا البلدين في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا، كما طالب بتأييد الحكومة المصرية للملف الكوري المقدم للمكتب الدولي للمعارض، الخاص بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة بوسان في الفترة من 1 مايو وحتى 31 أكتوبر 2030.