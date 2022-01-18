أول تعليق من وزير التعليم على تعطيل الدراسة في المدارس الخاصة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قرار بعض المدارس الخاصة بتعطيل الدراسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد، قائلاً: «إنها قرارات مدرسة وليست أمرًا رسميًا يتم تعميمه على جميع المدارس».

استكمال الامتحانات «أون لاين»

من جابنه، أكد المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه سيجري استكمال الامتحانات إلكترونيًا «أون لاين»، في المدارس التي عطلت الدراسة، لافتًا إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي مشكلات في امتحانات الصف الرابع الابتدائي، كما أن الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وهو ما حاولت المدارس ترسيخه خلال الفصل الدراسي.

وأضاف «علام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من المدارس تحتاج إلى معلمي الصفوف الأولى للإشراف على امتحانات الصف الرابع الابتدائي حتى السادس، والتي يجري عقدها في الوقت الحالي.

نسبة حضور الطلاب للامتحانات بلغت 100%

وأكد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه هناك إجراءات وقائية مشددة في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا، وجرى توزيع الطلاب على اللجان بما يحقق التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات بين الطلاب بداية من انطلاق الامتحانات.

وأشار إلى نسبة حضور الطلاب للامتحانات، بلغت نحو 100%، موضحًا أن أولياء الأمور لديهم حرص كامل على منح الطلاب تعليمًا حقيقيًا وحضورهم للامتحانات التي تعقد في لجان مؤمنة جيدًا بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمديريات.