امتحان دراسات رابعة ابتدائي يفاجئ الطلاب والمعلمين: أخطاء وأسئلة من بين السطور

لم تستمر بداية امتحانات الصف الرابع الابتدائي المفرحة طويلاً، فبدأت الامتحانات بمادة اللغة العربية ثم العلوم التي توقع العديد من أولياء الأمور والطلاب صعوبة امتحانها؛ نظرا لكثافة مقررها الدراسي، إلا أن الأمر خالف توقعات ليس أولياء الأمور فقط بل المعلمين في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي عقد صباح اليوم ورقياً في لجان مؤمنة ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

حجم الخط غير مناسب

وأكدت إكرام محمود، مدرسة دراسات اجتماعية في إحدى المدارس التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، أن الامتحان وُضع بمعايير مختلفة غير المعتاد عليها وحجم الخط غير مناسب تماماً لطلاب الصف الرابع الابتدائي، فضلاً عن وجود أخطاء إملائية في الامتحان، وترتب عليها عدم فهم الطلاب للأسئلة وبالتالي أخطأوا في الإجابة عنها.

وأضافت «إكرام» لـ«الوطن»، أن الامتحان اشتمل على خمسة أسئلة مقالية؛ منها سؤال من بين السطور، يقول: «اذكر صناعة واحدة لزيت الخروع»، مؤكدة أن هذا السؤال يجوز في الاختيار من متعدد وليس المقالي؛ لأن الأسئلة المقالية معروف عنها أنها عامة، لافتة إلى أن الامتحان ابتعد تماماً عن الموضوعات التي تربط الطالب بالبيئة المحيطة، التي تم شرحها جيداً مثل التنمية وحقوق الطفل.

وقالت إكرام محمود، إن الامتحان اشتمل على عناوين أسئلة معقدة يصعب على طالب الصف الرابع الابتدائي فهمها مثل دلل واذكر أهمية، فضلاً عن وجود امتحانات دون أي أسئلة مقالية أو خريطة، مستنكرة: «إزاي امتحان دراسات اجتماعية دون خريطة؟».

أسئلة من بين السطور

ومن جانبها، أوضحت مروة سالم، مدرسة دراسات اجتماعية، أنها تفاجأت بالامتحان، قائلة: «المعروف أن أكثر أنواع الأسئلة المعتاد عليها في الامتحان خاصة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، هي الأسئلة الموضوعية لكن الامتحان به عدد كبير من الأسئلة المقالية ومن بين السطور»، لافتة إلى أن مقرر المادة به عدد كبير من المعلومات غير المنظمة ما يحول دون فهم الطالب لها».

وقالت «مروة» لـ«الوطن»، إنه من غير المناسب أن يأتي الامتحان بسؤال: «ما مقترحك»، مؤكدة أن هذه النوعية من الأسئلة لا توجد على الإطلاق في كتاب المدرسة، موضحة أن الامتحان اشتمل على خمسة أسئلة مقالية ولم تكن الأسئلة مباشرة.

وردت أمل علي، مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية، على كل ما يُثار بشأن امتحان الدراسات الاجتماعية الذي عقد اليوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي، قائلة: «الامتحان وضع من بنك الأسئلة المُرسل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني».

ولفتت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنه تم المرور على اللجان الامتحانية، ولم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب.