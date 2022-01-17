المدارس اليابانية تكشف موقف الدراسة بعد زيادة إصابات كورونا: لا تعطيل

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الدراسة بها، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدراسة مستمرة لجميع المراحل التعليمية حتى بداية إجازة نصف العام، التي تبدأ اعتبارا من 5 فبراير المقبل 2022، وتستمر حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

وأضافت في بيان لها، أنه جرى التنبيه على جميع المدارس، بضرورة مراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم الفصول الدراسية بصفة مستمرة، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان الامتحانية، فضلاً عن إلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

«تامر»: الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم

وفي سياق منفصل، أكد تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، أن امتحانات صفوف النقل تيسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحا أن الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، ولم تشمل أي أسئلة معقدة.

وأضاف «تامر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على جميع المعلمين المشرفين على الامتحانات، بضرورة تسليم الطلاب ورقة الأسئلة واستلامها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أن نسبة الحضور مرتفعة.

«شوقي»: لا تعليق للدراسة أو امتحانات الفصل الدراسي الأول

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه لا تعليق للدراسة أو امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة، دون أي معوقات، خاصة امتحانات الصف الرابع الابتدائي الابتدائي.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أنه جرى التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة تفقد اللجان الامتحانية والوقوف على أية مشكلات تواجه الطلاب، والعمل على حلها مباشرة، مشيرا إلى أنه غير مسموح لأي مدرسة منع الطالب من دخول الامتحان.