«تعليم شمال سيناء» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا: يتوقف على حالة الطقس

كشف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، حقيقة تعطيل الدراسة غدا بسبب حالة الطقس السيئ التي تضرب مدن وقرى المحافظة وسط توقعات من الأرصاد بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

حقيقة تعطيل الدراسة في شمال سيناء

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه في حال ساءت الأحوال المناخية بشكل غير مسبوق، خلال الساعات المقبلة، وتعذر خروج الأهالي والتلاميذ من البيوت، سوف يتم رفع تقارير إلى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وهو الذى يقرر تعطيل الدراسة غدا أو استمرارها بحسب رؤيته والدراسة الدقيقة التي تتم بحسب الأرصاد وحالة الجو.

وتابع «رضوان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدراسة اليوم سارت بشكل طبيعي في إدارات المحافظة الستة، موضحا أن الأجواء المناخية عادية جدا، وأن تساقط الأمطار بشكل ما بين خفيف ومتوسط وهو غير مؤثر على الإطلاق.

وأضاف «رضوان» أن قوة المدارس انتظمت في العمل بشكل طبيعي في اليوم الدراسي الأول بعد إجازة الجمعة، وأن هناك لجان من المديرية والإدارات التعليمية تواصل عملها بالمرور على المدارس، والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف، وعملية التدريس داخل الفصول من قبل موجهي المواد الدراسية.

وكانت انتظمت العملية الدراسية في مختلف مدارس شمال سيناء، اليوم الأحد، رغم التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من مدن وقرى المحافظة، من تساقط أمطار وحالة من الصقيع الشديد.

انتظام الدراسة بمدارس قرى جنوب الشيخ زويد العائدة

ومن جهة أخرى، انتظمت الدراسة في جميع المدارس بقرى جنوب الشيخ زويد العائدة، وكلفت سلامة سلمان مدير أدارة الشيخ زويد التعليمية عددا من مسئولي الإدارة للمرور على المدارس لمعرفة كامل احتياجاتها، والعمل على تلبية جميع المتطلبات، وذلك بتعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

وكانت تسلمت إدارة الشيخ زويد التعليمية 13 مدرسة، من المدارس التي توقفت بها الدراسة من قبل.

وقال علي عودة مسئول التخطيط في إدارة الشيخ زويد التعليمية في بيان، إن لجنة من هيئة الأبنية التعليمية تسلمت بعض المدارس لعمل ترميمات، وإعادة تخطيط بعض المباني والأسوار في تلك المدارس لتكون جاهزة للعمل خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف مسئول التخطيط أنه تم استلام مدارس الفارابي والظهير والجورة وأبو العراج وأبو رفاعي والوحشي، ومدرسة أبو فرج جنوب الشيخ زويد بالإضافة إلى مدرسة قبر عمير وجرادة شرق المدينة على الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد.