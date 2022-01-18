آخر رسالة مكتوبة للدكتور وائل عرفة.. «المريض فقير اعمل له كل شيء مجانا»

«المريض فقير اعمل له كل شيء مجانا»، رسالة باللغة الإنجليزية على الكارت الخاص به، أرسلها الدكتور وائل عرفة، استشاري المناظير والجهاز الهضمي قبل وفاته بساعات قليلة إلى صديقه الدكتور جلال أبو الغيط، استشاري القلب والشرايين، يطلب منه عمل اللازم لسيدة مريضة غير مقتدرة دون أن يتقاضى أجراً منها، ونشرها صديقه الطبيب باكيا على رحيل الدكتور وائل عرفة.

وقال طبيب القلب «روحت العيادة كعادتي في الواحدة ظهراً، كل شيء حولى حزين الشارع، الناس، وحتى جدران عيادتي، سمعت الممرضة تتحدث مع أحد المرضى، فوجدت سيدة تقول للمرضة أنا من طرف دكتور وائل، شعرت بأني سأطير لأفتح الباب وناديت الممرضة بسرعة حتى تدخلها غرفة الكشف، فرحت جدا لأني وجدت معها كارت تحويل منه وشعرت بالحياة مرة أخرى كما لو كان موجود، وإذ بالمريضة تقول لي أنا من طرف دكتور وائل الله يرحمه بعتني ليك قبل ما يتوفى، عاد كل شيء كما كان واظلمت الحياة»، بهذه الكلمات عبر الدكتور أبو الغيط عن حزنه لرحيل صديقه الدكتور وائل عرفة، استشاري المناظير والجهاز الهضمي، الذي توفى فجأة عقب حضوره مؤتمرا طبيا بساعات ليبكي أبناء كفر الشيخ خاصة ومصر عامة.

أبو الغيط: «الدكتور وائل فتح عيادته للغلابة»

وتابع طبيب القلب والشرايين قائلا:«على فكرة الكارت لمن لا يعرف إنجليزي معناه إن المريض فقير واعمل له كل شيء مجانا، كما كنا متعودين من قبل، وهذه هي أخلاق الدكتور وائل عرفة، الذي فتح عيادته ومركزه على مصراعيه للغلابة، وكان يقوم بتحويل المرضى إلى زملائه الأطباء ويوصيهم خيرا بالمرضى».

الفيس بوك يتحول لدفتر عزاء الدكتور وائل عرفة

وفاة الدكتور وائل عرفة، تحولت إلى حالة استثنائية من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليبكيه الجميع، وذلك لأنه كان معروفا عنه حب الخير: «الدكتور وائل عرفة كان حالة استثنائية لم ولن تتكرر وهذه الرسالة كانت يوم الخميس قبل وفاته بيوم واحد، والمريضة جاتلي امبارح، كنت في حالة حزن وفرح في نفس الوقت، حزن على صديقي الراحل وفرح لأنها آخر رسالة منه ليا».