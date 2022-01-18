بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز شمال المطار في أكتوبر الجديدة الأحد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ الأحد المقبل الموافق 23/1/2022، وحتى الخميس 17/3/2022، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بالمجاورات (1 – 2 - 4)، للفائزين بالقرعة العلنية، طبقا للمواعيد المقررة من الجهاز.

تفاصيل إنهاء إجراءات التعاقد

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنّ العملاء الفائزين بقطع الأراضي، عليهم التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام.

تسليم قطع الأراضي في المجاورة الرابعة

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنّه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 121 : 167، يوم الأحد 23/1/2022، والقطع من 168 : 213، يوم الإثنين 24/1/2022، والقطع من 214 : 265، يوم الثلاثاء 25/1/2022، والقطع من 266 : 303، يوم الأربعاء 26/1/2022، وتم تخصيص يوم الأحد 30/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

تسليم قطع الأراضي في المجاورة الثالثة

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنّه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 276 : 329، يوم الإثنين 31/1/2022، والقطع من 330 : 384، يوم الثلاثاء 1/2/2022، والقطع من 385 : 430، يوم الأربعاء 2/2/2022، والقطع من 431 : 480، يوم الخميس 3/2/2022، والقطع من 481 : 529، يوم الأحد 6/2/2022، والقطع من 530 : 584، يوم الإثنين 7/2/2022، والقطع من 585 : 643، يوم الثلاثاء 8/2/2022، والقطع من 644 : 679، يوم الأربعاء 9/2/2022، والقطع من 680 : 721، يوم الخميس 10/2/2022، وجرى تخصيص يوم الأحد 13/2/2022 لمن تخلف عن الاستلام.

وقال إنّه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 266 : 307، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 308 : 349، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 350 : 398، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 399 : 443، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 444 : 490، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 491 : 532، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 533 : 577، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 578 : 618، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 619 : 662، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 663 : 696، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 697 : 752، يوم الإثنين 28/2/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1/3/2022 : الخميس 3/3/2022، ومن الأحد 13/3/2022 : الخميس 17/3/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.