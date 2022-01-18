«التجارة» توقع وثيقة لتنمية وتطوير المجمعات الصديقة للبيئة مع «يونيدو»

وقعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في القاهرة، وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر، في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في الدول النامية، الذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

حضر مراسم التوقيع إيفون باومان، سفيرة سويسرا في القاهرة، وأحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة، والمشرف على المراكز التكنولوجية، وأحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في القاهرة.

المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة

وقالت الوزيرة إنّ المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة توفر فرصا للتخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة للمجمعات الصناعية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تعتبر أداة فعالة للتغلب على التحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

واضافت جامع أنّ المناطق الصناعية المستدامة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، ما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل، مع الحفاظ على البيئة وتسهيل الانتقال نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التصنيعية، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد.

جامع: الاتفاق يدعم الانتقال للصناعة الخضراء الصديقة للبيئة

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنّ المشروع سيدعم جهود الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الصناعية، حيث يركز المشروع على دعم السياسات الصناعية والتشريعات اللازمة لاتباع نهج المناطق الصناعية المستدامة، مشيرةً إلى أنّ المشروع يوفر خدمات الدعم الفني للجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية ومقدمي الخدمات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلهم للتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة، حيث سيتم تأهيل عدد من المناطق الصناعية كنموذج تجريبي بهدف تطبيقه على نطاق أوسع في جميع المناطق الصناعية في مصر.

وأشارت جامع إلى أنّ توقيع الاتفاق يعد استكمالا لتنفيذ برنامج الشراكة مع الدولة (PCP)، الذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيدو العام الماضي، بهدف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والذي يتضمن 6 محاور رئيسية، تشمل السياسات الصناعية والحوكمة، وترويج الاستثمار والصناعة الخضراء والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة وسلاسل القيمة والثورة الصناعية الرابعة.

الخطيب: المشروع ضمن برنامج الشراكة بين «يونيدو» والحكومة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة

من جانبه، أشار الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى تقدير «يونيدو» للتعاون المستمر بين الحكومة السويسرية ومصر، إذ يعد المشروع جزءا من المكون الرابع لبرنامج الشراكة مع الدولة المعني بالمناطق الصناعية المستدامة، الذي يهدف إلى زيادة التنافسية والابتكار والاستدامة في المدن الذكية والمناطق الصناعية، مشيرةً إلى أنّ المشروع سيتبع نهج جديد متكامل يركز على الحد من النفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة، مع جذب استثمارات وخلق فرص عمل بالمناطق الصناعية في مصر.

وأوضح الخطيب أنّ الهدف التنموي للمشروع الذي سيتم تنفيذه في مصر، يتماشى مع البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة GEIPP، متمثلا في إظهار جدوى وفوائد مناهج المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في زيادة إنتاجية الموارد وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات والأعمال، والمساهمة في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر.