الحكومة توافق على صرف الإعانة الـ10 و11 للعاملين بالفنادق المصرية

أعلن علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، موافقة صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة على صرف الدفعتين العاشرة والحادية عشر من إعانات الطوارئ للمنشآت الفندقية، والتي يثبت جدية استحقاقها للإعانة.

يأتي ذلك مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساعدة القطاع السياحي والفندقي المتضرر من الظروف الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وفي إطار حرص الغرفة على مراعاة مصالح أعضائها، والوقوف معهم في ظل الظروف الحالية، بالتعاون المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية تحت مظلة وزارة السياحة والآثار.

ضوابط صرف إعانات الطوارئ للعاملين في الفنادق

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم 9، الذي عمم اليوم على جميع الفنادق المصرية، أن هناك العديد من الضوابط لصرف تلك الإعانات أولها قيام المنشآت الفندقية باستيفاء النماذج المرفقة والآتي بياناتها.

1- نموذج طلب صرف إعانة الدفعة العاشرة والحادية عشر من صندوق إعانة الطوارئ.

2- استمارة بيانات مدققة معتمدة من مراقبي حسابات المنشآة الفندقية.

3- بيان تطور نسب الإشغال علمًا بأن البيانات المسجلة على مسؤولية المنشآة ودون أدنى مسؤولية على الغرفة.

طلبات الإعانة المقدمة تكون مختومة بخاتم المنشأة الفندقية

وشدد عاقل على ضرورة أن تكون تلك النماذج على ورق المنشأة الفندقية، ومختومة بخاتم المنشأة دون حذف أو تعديل أي بند من بنود النماذج، على أن تُسلم النماذج بمقر غرفة المنشآت الفندقية بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الخميس 3 فبراير المقبل.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن إعانة العاملين بالمنشآت الفندقية تصرف للعاملين المؤمن عليهم بالفنادق، وفقًا لراتب شهر ديسمبر 2019، وبحد أدنى 600 جنيه وأقصى 1575 جنيها وتصرف الإعانتين في دفعة واحدة .