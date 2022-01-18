صرف دفعتين من إعانات الطوارئ للعاملين بالسياحة بقيمة 1575 جنيها حد أقصى

قال عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة وافق على صرف الدفعتين 10 و11 من إعانات الصندوق للمنشآت السياحية التي يثبت جدية استحقاقها للإعانة في ضوء عدة ضوابط، إذ تّصرف للعمالة المؤمن عليهم وفقًا لراتب شهر ديسمبر 2019، ويبلغ الحد الأدنى للإعانة 600 جنيه والأقصى 1575 جنيها.

المستندات المطلوبة لصرف إعانات الطوارئ

ولصرف إعانات الصندوق للمنشآت السياحية، يجب استيفاء المنشأة «استمارة» بيانات مالية (نموذج رقم 1) مع اعتماد مراقبي حسابات المنشآت مع التقدم بطلب صرف الإعانة، أسوة بالإجراءات السابق اتباعها لصرف الدفعات السابق وأهمها ضرورة تقديم طلب على ورق المنشأة، موقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشأة لصرف الدفعتين العاشرة والحادية عشر.

ووفق خلال الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2022 الذي جرى تعميمه على كل المنشآت والمطاعم السياحية، سيجرى بدء تلقي طلبات الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 يناير الجاري وبحد أقصى يوم الأحد 6 فبراير المقبل.

كيفية ملء النموذج الخاص بطلب صرف إعانة الطوارئ

وأوضحت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنَّ النموذج الخاص بطلب صرف إعانة الطوارئ يتمّ توجيهه إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أنَّ يتضمن الإشارة إلى أنَّ سبب طلب صرف الإعانة، وهو استمرار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا وما تبع ذلك من غلق المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، وطبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وقرارات تعليق حركة الطيران الدولي والمحلي بمصر، ما أثر بالسلب على قطاع السياحة.

وأكّدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وجوب استيفاء بعض الشروط ومنها:

- الموافقة على صرف إعانة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالمنشأة.

- ذكر اسم المنشأة طبقًا لما هو مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

- ذكر الرقم التأميني للمنشأة.

- تحديد جهة الصرف للعاملين سواء عن طريق البنك أو الهيئة القومية للبريد.

- إرفاق بيان «إكسيل» بأسماء العاملين وصور بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.