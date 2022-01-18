الإمارات تدعو المواطنين لتأدية الخدمة العسكرية بعد استهداف الحوثيين

دعت النيابة العامة الإماراتية فى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مواطنيها إلى تأدية الخدمة العسكرية وفقا لنص المادة 43 من الدستور الإماراتي.

وأفادت النيابة العامة الإماراتية فى بيانها أنّ المادة 43 من الدستور تتعلق بالخدمة العسكرية، وتنص على: «الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».

جاء ذلك عقب الهجوم الحوثي الذي استهدف مطارأبو ظبى، وأعلنت شطة المدينة عن حريق اندلع جراء الانفجار الذي وقع في المصفح بالقرب من خزانات شركة أدنوك البترولية ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، والذى أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وعقب إعلان شرطة أبو ظبي عن الحريق الذي تسبب في انفجار صهاريج المحروقات في مطار أبوظبي، كانت قوات الحوثي أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تنفيذها عمليات نوعية فى العمق الإماراتي، وأنها سوف تعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.

قوات التحالف تتهم جماعة الحوثي

من جانبها، ذكرت قوات التحالف العربي التي تترأسها المملكة العربية السعودية، فى بيانات نقلتها عنها وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنها رصدت عدد من المسيرات الحوثية انطلقت من مطار صنعاء باتجاه الإمارات، متهمة جماعة الحوثي بالوقوف خلف الحادث الذى وقع أمس الإثنين فى مطار أبوظبى، دون تأثير على حركة الطيران.

الإمارات تطالب أمريكا بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

فيما توالت ردود الأفعال والبيانات المنددة بالهجوم الحوثي على الإمارات ، وطالبت الأخيرة خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الأمريكي، بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية وتوعدت الإمارات والمملكة العربية السعودية بالرد بقوة على هجوم الحوثي.