نجوم الفن يدعمون الإمارات ضد الهجوم الإرهابي: «الله يحفظها من كل شر»

ساند عدد كبير من نجوم الفن، دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت لها منطقة «مصفح آيكاد 3» بالقرب من خزانات أدنوك، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

أحلام وإليسا وراغب علامة يدعمون الإمارات

وقالت الفنانة أحلام، عبر حسابها على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»: «آمنةٌ مطمئنة مستقرة يا بلادي».

وغردت الفنانة اللبنانية إليسا قائلة: «الله يحمي الإمارات وشعبها من أيادي الإرهاب والإجرام»، وأكد الفنان راغب علامة: «إمارات الخير والمحبة والعدل والأمان، ربنا يحميها ويحمي قادتها وشيوخها وشعبها وضيوفها ويبعد عنها الأذى وحقد الأشرار».

#الامارات_رساله_سلام

إمارات الخير والمحبة والعدل والأمان ، ربنا يحميها ويحمي قادتها وشيوخها وشعبها وضيوفها ويبعد عنها الأذى وحقد الاشرار pic.twitter.com/j2KsO6Elq4 — RaghebAlama (@raghebalama) January 17, 2022

مايا دياب: الله يحفظ الإمارات

كما غردت الفنانة مايا دياب، قائلة: «الله يحفظ الإمارات ويحمي شعبها من كل شر».

كانت شرطة أبوظبي، كشفت تفاصيل الحادث، في بيان صدر عنها: «الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية، وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة».

وأضافت الشرطة أنّ السلطات المختصة بدأت تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.