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محمود مسلم

شكري في اتصال مع وزير خارجية الإمارات: ندعم تصديكم لأعمال الإرهاب

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الوطن
06:32 م | الإثنين 17 يناير 2022
وزيرا خارجية مصر والإمارات

وزيرا خارجية مصر والإمارات

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للاطمئنان حول ما تردد عن انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق قرب مطار أبوظبي الدولي، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

مصر تعلن تضامنها مع الإمارات حكومة وشعبا

وأعرب «شكري» عن تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جراء هذا الحادث ومواساتها لفقدان الأرواح، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد وزير الخارجية متابعة ما نُقل عن ميليشيا الحوثي غير الشرعية، بشأن تنفيذ عملية نوعية في العمق الإماراتي، مؤكدًا إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة

ونقل الوزير لنظيره الإماراتي موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري، وأمن الإمارات الشقيقة، والعلاقات الأخوية الحميمة، التي تربط بين شعبيّ البلدين.

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