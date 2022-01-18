نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة إجرائه مسحة طبية جديدة

أكد أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، على استقرار الحالة الصحية لوالده خلال الساعات الماضية، بعد خروجه من المستشفي، واستكمال علاجه بالمنزل .

وقال «أحمد»، في تصريح لـ «الوطن»: «من المقرر أن يقوم والدي بمسحة طبية أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كاملة، ولكنه تماثل للشفاء تماما بعد اختفاء كل الأعراض».

عودة عبد الرحمن أبو زهرة للتصوير من جديد

أكد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن والده سوف يعود لمزاولة نشاطه الفني من جديد، بعد أسبوع من خروجه من المستشفي، وذلك حتى يستعيد عافيته.

وظهر «أبو زهرة» كضيف شرف في مسلسل «موضوع عائلي» الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق من خلاله نجاحا، ولكنه توفي في الحلقات الأولى، وكان دوره محوري وأساسي. والعمل من بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، سما إبراهيم.

وعكة صحية

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية شديدة، منذ أيام، وأجري مسحتين، واتضح من خلالها أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وحصل على بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، حتى تماثل للشفاء، وخرج ليستكمل علاجه بالمنزل تحت إشراف طبي.