رئيس التحرير

محمود مسلم

صور أولية لآثار هجوم الحوثيين على موقع نفطي في أبو ظبي (صور)

كتب:

سارة ثروت
11:37 ص | الثلاثاء 18 يناير 2022
آثار هجوم الحوثيين على موقع نفطي في أبو ظبي

آثار هجوم الحوثيين على موقع نفطي في أبو ظبي

نشرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، صباح اليوم، عبر موقعها الرسمي، صور أقمار صناعية، التقطتها شركة «بلانيت لابز»، تظهر أثار هجوم جماعة الحوثيين على منشأة نفطية في أبوظبي، بعد أن أعلنت المليشيات اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.

صور بالأقمار الصناعية لهجوم الحوثيين

أوضحت الوكالة في تحليلها لبعض الصور التي التقطتها شركة «بلانيت لابز»، أنَّ الدخان تصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الاثنين، فى حين حللت صورة أخرى، ظهر فيها علامات الاحتراق والمواد الرغوية البيضاء المستخدمة من أجل إخماد الحريق بمكان المستودع.

وأضافت شركة «أدنوك»، أنَّ الهجوم وقع في نحو الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين، وتعمل مع السلطات المعنية لتحديد أسباب دقيقة لوقوع الحادث وإطلاق تحقيق مفصل، كما أنَّها لم تعلن عن وضع الموقع وتقديرات الأضرار الناجمة عن الهجوم، مضيفة

وكانت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، قد أعلنت أمس، وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنّه ربما تكون طائرات مسيرة دون طيار استهدفت الصهاريج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

حريق في مطار أبوظبي

وذكرت قوات الشرطة في أبوظبي، أنّ «حريق بسيط» وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، مؤكدا عدم وقوع أضرار جراء الحادث، كما أنّ اندلاع حريق تسبب في انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات «آدنوك».

كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ التحقيقات الأولية اشارت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة، من المتوقع أن تكون لطائرات دون طيار وقعتا في المنطقتين، لافتة إلى أنّهما ربما تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، كما أنّه جرى إرسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق.

اقرأ المزيد:

إدانات غربية وعربية لهجوم الحوثي الإرهابي على أبوظبي ومطالبات بمحاسبة الجناة

السيطرة على حريق بمطار أبوظبي وقوات التحالف تتهم الحوثيين بشن الهجوم

انفجار 3 صهاريج نفط في الإمارات.. وحريق بمطار أبوظبي

التحالف: بدء ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات الحوثيين بالعاصمة صنعاء

3 قتلى و6 مصابين بهجوم الحوثيين على الإمارات