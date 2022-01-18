صور أولية لآثار هجوم الحوثيين على موقع نفطي في أبو ظبي (صور)

نشرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، صباح اليوم، عبر موقعها الرسمي، صور أقمار صناعية، التقطتها شركة «بلانيت لابز»، تظهر أثار هجوم جماعة الحوثيين على منشأة نفطية في أبوظبي، بعد أن أعلنت المليشيات اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.

صور بالأقمار الصناعية لهجوم الحوثيين

أوضحت الوكالة في تحليلها لبعض الصور التي التقطتها شركة «بلانيت لابز»، أنَّ الدخان تصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الاثنين، فى حين حللت صورة أخرى، ظهر فيها علامات الاحتراق والمواد الرغوية البيضاء المستخدمة من أجل إخماد الحريق بمكان المستودع.

Satellite photos obtained by @AP appear to show the aftermath of a fatal attack on an oil facility in the capital of the United Arab Emirates claimed by Yemen’s Houthi rebels. The images show smoke rising over an Abu Dhabi National Oil Co. fuel depot. https://t.co/zZBEdHVlm5 — The Associated Press (@AP) January 18, 2022

وأضافت شركة «أدنوك»، أنَّ الهجوم وقع في نحو الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين، وتعمل مع السلطات المعنية لتحديد أسباب دقيقة لوقوع الحادث وإطلاق تحقيق مفصل، كما أنَّها لم تعلن عن وضع الموقع وتقديرات الأضرار الناجمة عن الهجوم، مضيفة

وكانت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، قد أعلنت أمس، وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنّه ربما تكون طائرات مسيرة دون طيار استهدفت الصهاريج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

حريق في مطار أبوظبي

وذكرت قوات الشرطة في أبوظبي، أنّ «حريق بسيط» وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، مؤكدا عدم وقوع أضرار جراء الحادث، كما أنّ اندلاع حريق تسبب في انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات «آدنوك».

كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنّ التحقيقات الأولية اشارت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة، من المتوقع أن تكون لطائرات دون طيار وقعتا في المنطقتين، لافتة إلى أنّهما ربما تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، كما أنّه جرى إرسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق.