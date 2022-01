صور أولية لآثار هجوم الحوثيين على موقع نفطي في أبو ظبي (صور)

نشرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، صباح اليوم، عبر موقعها الرسمي، صور أقمار صناعية، التقطتها شركة «بلانيت لابز»، تظهر أثار هجوم جماعة الحوثيين على منشأة نفطية في أبوظبي، بعد أن أعلنت المليشيات اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم.

أوضحت الوكالة في تحليلها لبعض الصور التي التقطتها شركة «بلانيت لابز»، أنَّ الدخان تصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الاثنين، فى حين حللت صورة أخرى، ظهر فيها علامات الاحتراق والمواد الرغوية البيضاء المستخدمة من أجل إخماد الحريق بمكان المستودع.

Satellite photos obtained by @AP appear to show the aftermath of a fatal attack on an oil facility in the capital of the United Arab Emirates claimed by Yemen’s Houthi rebels. The images show smoke rising over an Abu Dhabi National Oil Co. fuel depot. https://t.co/zZBEdHVlm5