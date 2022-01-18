إدانات غربية وعربية لهجوم الحوثي الإرهابي على أبوظبي ومطالبات بمحاسبة الجناة

أدانت عدة دول حول العالم الهجمات التي شنها الحوثيون على مواقع متفرقة فى العاصمة الإماراتية «أبو ظبي»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وندد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين اليمنية على الإمارات، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الإماراتي «عبد الله بن زايد»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، «جيك سوليفان»، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الإثنين، في أبو ظبي، وأسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، مضيفا أن أمريكا ستعمل مع الإمارات على محاسبة جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران، بعد إعلان مسؤوليتها عن الهجوم.

و فى السياق ذاته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هجوم جماعة الحوثي على مطار أبوظبي الدولي ومنطقة مصفح الصناعية، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.

وفي بيان أصدره المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، ناشد كافة الأطراف بالتواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوضع نهاية للقتال والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضم كل الأطياف السياسية.

السعودية نقف بجانب الإمارات للتصدي للحوثيين

ونددت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بالهجوم الإرهابي الجبان من قبل جماعة الحوثي، حسب وصفها، مؤكدة دعمها دولة الإمارات، ومساندتها لمواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مضيفة أن هذا العمل الإرهابي يؤكد خطورة مليشيات الحوثي الإرهابية، بالإضافة الى تهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة العربية والعالم، وقدمت السعودية العزاء والمواساة لأسر جميع الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات، داعيا لهم بالشفاء العاجل.

البحرين: الهجوم الإرهابي انتهاك للقانون الدولي

كما أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين الهجوم، وأعلنت فى بيان لها، أنّ هذا العمل الإرهابي الجبان يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وأعربت عن وقوفها إلى جانب دولة الإمارات، مؤيدة كافة الإجراءات التي ستتخذها للتصدي للأعمال الإرهابية.

الكويت تدعو الى تحرك الدول للتصدي لهجمات الحوثيين

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها للعمل الإرهابي الجبان، مضيفة أن استمرار استهداف جماعة الحوثي للمناطق المدنية وتعمدها تهديد أمن دول المنطقة واستقرارها، يؤكد خطورة سلوك هذه الجماعة، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

البرلمان العربي: الاعتداء الإرهابي على الإمارات جبان وانتهاك للقوانين

و فى سياق متصل، أدان البرلمان العربي بشدة الهجوم، مؤكدا أنّ ما حدث يمثل إرهابًا واعتداء على أمن دولة الإمارات، مشددا على ضرورة الوقوف صف واحد إلى جانب دولة الإمارات، وتأييد كافة الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لتلك الأعمال التخريبية الجبانة.