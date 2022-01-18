رسالة مؤثرة من هشام جمال لدلال عبدالعزيز: «وحشتيني يا أم يوسف»

علاقة قوية تربط الفنان هشام جمال بعائلة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز، منذ بداية دخوله الوسط الفني، إذ إن أغلب أعماله كانت مع الفنانة دنيا سمير غانم، وكان آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز التلفزيونية مع الفنان هشام ماجد قبل وفاتها، وحققت نجاحا كبيرا معه من خلال مسلسل «في بيتنا روبوت»، الذي عرض خارج السباق الرمضاني.

هشام جمال يوجه رسالة لـ دلال عبد العزيز

وتذكر هشام جمال الفنانة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع «انستجرام»، وعلق عليها: «والله والله بفتكرك تقريبا كل يوم وإحنا بنصور وبدعيلك، مش ناسي طيبتك وحنيتك واهتمامك بيا لما تعبت واللي كنتي بتعمليه».

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وأضاف «جمال»: «الله يرحمك وأنا متأكد إنك في أحسن مكان يا ست الكل ياللي كل مبيعدي وقت بنكتشف ونعرف حاجات خير كنتي عاملاها من غير ما حد يعرف مع ناس تعرفيها وناس عمرك مشفتيها، بحبك ووحشتيني أوي يا أم يوسف».

رحيل دلال عبد العزيز

رحلت الفنانة دلال عبد العزيز قبل شهور بسبب إصابتها بفيروس كورونا، والذي عانت من أعراضه لمدة تزيد على 100 يوم، ودخلت ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم في حالة اكتئاب شديدة، بعد وفاة والدتهما، خاصة أنها جاءت بعد وفاة والدهما بفترة قصيرة. ورحلت الفنانة دون علم بخبر وفاة رفيق دربها.