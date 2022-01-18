سعر اليورو اليوم الثلاثاء 18-1-2021 في البنوك المختلفة

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر اليورو في البنوك المختلفة، إذ سجل أعلى سعر للبيع في المصرف المتحد عند 18.02 جنيه، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات المختلفة، نستعرض سعر اليورو في بنك مصر وقناة السويس والأهلي والمصرف المتحد والإسكندرية، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء 18 يناير، 17.08 جنيه للشراء و 17.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 17.81 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو نحو 17.80 جنيه للشراء و18.00 جنيه للبيع، كما سجل سعر 17.85 للشراء مقابل 17.99 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير، سعر 17.86 جنيه للشراء، و17.98 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك

واختلفت أسعار العملات مثل الدولار والريال السعودي في البنوك اليوم، إذ سجل سعر الدولار، في بنك مصر والبنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سعر 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه لليبع.

أما الريال السعودي سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي المصرف المتحد سجل 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.