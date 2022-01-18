أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 18-1-2022 في مصر

تباينت أسعار العملات في البنوك المختلفة، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير الحالي، حيث تراوح سعر الدولار بين 15.74 و15.77 جنيه للبيع، بينما وصل سعر بيع اليورو اليوم لـ18.02 جنيه، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 21.56، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات بشكل مستمر ودوري، لذا نقدم في التقرير التالي الأسعار في عدد من البنوك المختلفة على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار، في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية سجّل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

على الجانب الآخر اختلفت أسعار اليورو في البنوك حيث سجل سعر 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل سعر 17.84 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل الدينار البحريني سعر 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل سعر 40.56 جنيه للشراء و41.8 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية ، كما سجل سعر 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم

ويهتم عدد كبير من المواطنين خاصة المقيمين بالمملكة العربية السعودية بسعر الريال السعودي، سجل الريال السعودي سعر نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، كما سجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، و في المصرف المتحد سجل 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي سعر 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع.