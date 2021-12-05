«بصيرة» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تنظم مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الاحتياجات البصرية، بعد غد الثلاثاء، احتفالية موسعة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لبصيرة، أن تنظيم المؤسسة للاحتفالية يأتي في إطار احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدا على استراتيجية عمل تبنتها بصيرة تستهدف لفت أنظار الرأي العام لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، ودعم وتشجيع كل جهد يبذل على الأرض لخدمة هذه الشريحة.

الخدمات النوعية للأشخاص ذوي الاعاقة

وأشارت «مبروك» إلى أن الاحتفالية ستتضمن تكريم عددا من رواد تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وعدد من الكوادر التي ساهمت في نجاح تنفيذ مبادرات بصيرة على الأرض وما حققته هذه المبادرات من دعم كبير للكثير من الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت أن الاحتفالية يتخللها تقديم كشف حساب للرأي العام، حول ما أنجزته بصيرة لخدمة هذه الشريحة على مدار السنوات القليلة الماضية، وما أنجز في مجال تنفيذ توصيات مؤتمر بصيرة الأول لضعاف البصر الذي نظمته المؤسسة برعاية رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات من الآن، كأول وأكبر مؤتمر من نوعه يلقي الضوء على قضايا ومشكلات ضعاف البصر، وتم خلاله استضافة خبراء عالميين ومحليين في مجال ضعف البصر.

ولفتت «مبروك» إلى أن الاحتفالية ستتضمن أيضا استعراض استراتيجة عمل بصيرة للفترة القادمة في مجال تقديم المزيد من الخدمات النوعية لشرائح الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية.

مؤسسة بصيرة تأسست في عام 2004

يذكر أن مؤسسة بصيرة تعمل ومنذ تأسيسها في العام 2004، على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مصر حتى يتم الوصول لقدراتهم ليكونوا أشخاص مستقلين ومنتجين يعيشون في مجتمع مرحب بهم ومتقبل لهم.

كما تعمل بصيرة على توفير مجموعة من الخدمات المتكاملة والشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بدءا بالاكتشاف المبكر، التدخل المبكر، التأهيل، والخدمات التعليمية.

وتقوم المؤسسة بتوفير نظام دعم قوي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع من خلال توفير التدريب اللازم للمحيطين بهم مثل الأسر والمعلمين والأطباء.