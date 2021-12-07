انطلاق احتفالية «بصيرة» باليوم العالمي لذوي الإعاقة بحضور «القباج»

تنظم مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الاحتياجات البصرية، احتفالية موسعة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من الشخصيات العامة والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت «دعاء مبروك»، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، في بيان لها، أن تنظيم الاحتفالية جاء تأكيدا على استراتيجية عمل تبنتها المؤسسة تستهدف لفت أنظار الرأي العام لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ودعم وتشجيع كل جهد يُبذل على الأرض لخدمة هذه الشريحة في إطار احتفالات الدولة المصرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

برنامج الاحتفالية

وتتضمن الاحتفالية تكريم عددا من رواد تقديم الخدمات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وعدد من الكوادر التي ساهمت في نجاح تنفيذ مبادرات بصيرة على الأرض وما حققته المبادرات من دعم كبير للكثير من الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية في القاهرة والمحافظات.

وتشهد الاحتفالية تقديم كشف حساب للرأي العام، حول ما أنجزته المؤسسة لخدمة تلك الشريحة على مدار السنوات القليلة الماضية، وما تم إنجازه في مجال تنفيذ توصيات مؤتمر بصيرة الأول لضعاف البصر الذي نظمته المؤسسة برعاية رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات، كأول وأكبر مؤتمر من نوعه يلقي الضوء على قضايا ومشكلات ضعاف البصر، وتم خلاله استضافة خبراء عالميين ومحليين في مجال ضعف البصر، كما ستتضمن الفعالية استعراض استراتيجية عمل بصيرة للفترة القادمة في مجال تقديم المزيد من الخدمات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

ماهي مؤسسة بصيرة

تأسست مؤسسة بصيرة عام 2004، وتعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مصر، وتهدف إلى الوصول بذوي القدرات البصرية ليكونوا أشخاص مستقلين ومنتجين يعيشون في مجتمع يرحب بهم ويتقبلهم، وكذلك توفير خدمات متكاملة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بدءا بالاكتشاف المبكر، التدخل المبكر، التأهيل، والخدمات التعليمية.

وتقوم المؤسسة بتوفير نظام دعم قوي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع من خلال توفير التدريب اللازم للمحيطين بهم مثل الأسر والمعلمين والأطباء.