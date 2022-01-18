الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا ضد متحور «أوميكرون».. دفاع محدود

أبحاث جديدة أجراها مستشفى إسرائيلي، حول فاعلية الجرعة الرابعة من لقاح كورونا ضد متحور أوميكرون، وأفادت الأبحاث أن تلك الجرعة تظهر دفاعا محدودا أمام المتحور الأكثر انتشارا في العالم الآن.

ومنذ مطلع الشهر الماضي بدأ مستشفى «شيبا»، في تطعيم أكثر من 270 عاملًا في المجال الطبي بالجرعة الرابعة من لقاح كورونا، مُقسمة على 154 من متلقي لقاح «فايزر»، و120 ممن حصلوا على لقاح «موديرنا»، بحسب ما نشرته شبكة «سكاي نيوز».

وتوصلت التجارب السريرية على المجموعتين إلى زيادة الأجسام المضادة بنسبة أعلى قليلا من الجرعة الثالثة، إلّا أنّ ذلك الارتفاع لا يمنع تفشي متحور أوميكرون، بحسب ما أوضحته الدراسة، وأكدته الدكتورة «جيلي ريجيف يوشاي»، مدير وحدة الأمراض المُعدية بالمستشفى، لافتة إلى أنّ الجرعة الرابعة تقدم دفاعا جزئيًا ضد أوميكرون، وأن اللقاحات ذات الفعالية الكبيرة أمام المتحورات السابقة توفر حماية أقل أمام المتحور الجديد.

أول دولة تطبق الجرعة الرابعة

وتعتبر إسرائيل هي الدولة الأولى التي تطبق التطعيم بالجرعة الرابعة من لقاح كورونا، ولكنها ليست الوحيدة، إذ بدأت تشيلي في تطبيقها على أصحاب نقص المناعة وتزيد أعمارهم عن 12 عاما، لتكن بذلك الدولة الأولى في أمريكا اللاتينية التي تطبق الجرعة الرابعة.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكان مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، سمح منذ أواخر أكتوبر الماضي بتطعيم الأفراد بالجرعة الثالثة والرابعة من لقاح كورونا، خاصة الأشخاص المصابين بنقص المناعة والأكبر من 18 عاما، إذ ربما لم تتكون لديهم استجابة مناعية كاملة من أول جرعتين للقاح، فضلا عن أنهم الفئات الأكثر قابلية لنقل العدوى للآخرين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في ديسمبر الماضي، عن وصول رسائل إلكترونية عبر الهاتف للأشخاص الذين مر على تطعيمهم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا 6 أشهر، لتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة.