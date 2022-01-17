السكة الحديد: لن نعلق حركة القطارات.. ونعقم المحطات لمواجهة أوميكرون

أكد المهندس حسام البسطاويسي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة، أن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار بتعليق حركة القطارات، بسبب متحور أوميكرون، إذ أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل ساعات التشغيل.

أوميكرون لن يعيق حركة قطارات السكة الحديد

وقال البسطاويسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن متحور أوميكرون لن يعيق حركة قطارات السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن هناك إجراءات رادعة على مداخل المحطات، بعدم السماح لأي راكب بالدخول لا يرتدي الكمامات الطبية، ويتم تطبيق غرامات فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين، منوها بأن أعمال تعقيم وتطهير المحطات تتم كل ساعتين تقريبا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من عدوى الإصابة بمتحور أوميكرون.

تعقيم جميع القطارات

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن الوضع الوبائي الخاصة بفيروس كورونا ومتحوره أوميكرون لا يستدعي تعليق حركة القطارات، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، يتم تعقيمها قبل ساعات التشغيل بصفة دورية، لافتًا إلى أن هناك أعمال تعقيم تتم في مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبو النمرس

وفي سياق آخر، قامت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الاثنين الموافق 17 يناير الجاري، بإيقاف حركة القطارات بين محطتي «الجيزة - أبو النمرس» بخط «القاهرة - السد العالي»، لمدة 4 أيام من صباح اليوم، وحتى صباح يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا، بسبب الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الإستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأعلنت الطرق والكباري، عن توفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة ومحطة مصر برمسيس خلال تلك الفترة.