نقيب الأشراف: اهتمام الرئيس السيسي بتطوير مساجد آل البيت له مردود كبير

قال محمود الشريف، نقيب الأشراف، إنه جرى عقد لقاء منذ فترة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة «مساجد» لتطوير مساجد آل البيت، ومجموعة من رجال أعمال وشخصيات عامة بحضور الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وأوضح نقيب الأشراف، جرى توقيع بروتوكولات لتطوير مساجد آل البيت والمقامات والمناطق الأثرية المُحيطة بها، ما سيكون له مردود كبير لزيارات المُحبين والمُريدين من داخل وخارج مصر.

نقيب الأشراف

ولفت محمود الشريف، خلال مداخلته لبرنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد اليوم، إلى أنه تم تشكيل لجنة بنقابة الأشراف، يرأسها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، لمد مؤسسة مساجد بالمعلومات الموثقة والتاريخية عن آل البيت.

وتابع قائلا: «إن مصر تشهد طفرة ونهضة حقيقية في شتى المجالات على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».

منتدى شباب العالم

وأعرب الشريف عن تقديره للنجاح الباهر الذي حققه منتدى الشباب الذي عقد الأسبوع الماضي بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرة الشباب في النهوض بالوطن.

وأِشار نقيب الأشراف إلى أن «اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مساجد ومقامات آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان له مردود كبير داخل مصر وخارجها، وأبدى سفراء بعض دول العالمين العربي الإسلامي إعجابهم بذلك، عبر الاتصالات الهاتفية أو الحضور إلى نقابة الأشراف، وعبروا عن شكرهم للرئيس السيسي لاهتمامه بتطوير مساجد آل البيت» بحسب تعبيره.