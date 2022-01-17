الرئيس السيسي يستجيب لعلاج الطفلة رودينا بعد تخلي والدها عنها

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لحالة الطفلة «رودنيا»، التي تحتاج لعملية جراحية، بعد مناشدة جدها للرئيس، ومن المقرر التواصل مع أسرة الطفلة لمتابعة إجراءات الحالة، كما أمر بتوفير كل الدعم المادي لها ولجدها، الذي يحتاج إلى رعاية طبية أيضَا.

تفاصيل قصة الطفلة رودينا

وعلقت الإعلامية في برنامجها «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلدى الفضائية، اليوم الاثنين، قائلة: «ربنا يعزك يا سيادة الرئيس»، معربة عن شكرها للرئيس الذي استجاب لحالة الطفلة، موضحة أن والدها طلق والدتها بسبب كثرة النفقات.

وتابعت: «أيًا كانت الأسباب، تخيلوا إن زوج ينفصل مراته وبنته عيانه أو في مثل هذه الظروف، ويسيب القضية ويهرب.. عملية قاسية جدًا، وهم عايشين في بيت جدهم، وصورنا تقريرًا في منزل جدهم السيد حسين».

من جانبه، قال جد الطفلة: «والله العظيم هو ده اللي إحنا مستنينه من الأب ده، هو رئيسنا وأبونا، وكل حاجة، ربنا ينصره، ربنا ينصره.. وكنت حاسس إن الرئيس هيستجيب، لأنه أب ومش هيسيب بنته على حالة زي دي، وهو بيعالج الكبار في حاجات أخطر من كده».

وكشف أن والد الطفلة لم يطلق والدتها، لكنه انفصل عنها بسبب نفقات علاج الفتاة ورعايتها، وهو «شغله ضعيف، ومفيش فلوس معاه حتى عشان يطلق مراته، ويعيشون معي وأنا أنفق عليهم، رغم إني على المعاش».

رودينا ووالدتها يشكرون الرئيس

أما الطفلة رودينا، فأشارت إلى أنها تدرس في الصف الأول الابتدائي، معربة عن شكرها للرئيس على استجابته.

في السياق، قالت والدة الطفلة إنها تشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه لهذه الطفلة.