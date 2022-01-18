إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي في البحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة بالطريق الدولي اتجاه رشيد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أمن البحيرة يتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى 9 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي اتجاه رشيد، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «إسلام رجب عبد العظيم، 35 سنة، مقيم كفر الدوار، باشتباه مابعد الارتجاج ونزيف في البطن، محمد جمعة أحمد عمر، 28 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، كرم عيد عطية، 35 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ميلاد محمد عيد رياض، 26 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى».

كما أصيب «بطرس سامى يوسف، 25 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، خالد مرزوق هليل، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى، بلال كمال السيد، 30 سنة، بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قمر عادل أحمد إبراهيم، 22 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، محمد جمال مناع، 30 سنة، باشتباه مابعد الارتجاج».

نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.