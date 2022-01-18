طقس البحيرة اليوم: مشمس والعظمى 18 درجة مئوية «صور»

شهدت محافظة البحيرة اليوم تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الطقس البارد التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي شهدتها بعض المحافظات.

درجة الحرارة في البحيرة

وسجلت درجة الحرارة في البحيرة اليوم 16 درجة مئوية، وانعدمت فرص سقوط الأمطار، فيما بلغت نسبة الرطوبة51%، ووصلت سرعة الرياح إلي 18 كيلو متر في الساعة، وذلك وسط طقس مشمس على شتى نطاق المدن والمراكز بمحافظة البحيرة.

رفع درجة الاستعدادات بالبحيرة

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من خلال تواجد المعدات داخل الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما شدد «آمنة» على انعقاد غرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية لمتابعة أوضاع الطقس أول بأول وتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

متابعة المعديات النهرية

وشدد محافظ البحيرة، على متابعة اللوحات الإعلامية المثبتة في الشوارع والميادين وتثبيتها جيدا حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، لاسيما في موجة الرياح الشديدة، كما نوه على متابعة المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بمتابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ القرارات اللازمة حفاظا على أرواح السكان، وكانت قد شهدت البحيرة تنفيد نموذج محاكاة لعمل معدات الشتاء وصفايات مياه الأمطار قبل بداية فصل الشتاء.