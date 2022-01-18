ضبط 7 مطاعم شهيرة في البحيرة تقدم لحوما فاسدة لزبائنها

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط 7 مطاعم شهيرة تقدم لحومًا مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لزبائنها.

45 كجم دجاج متغير الصفات الطبيعية

وكشف بيان مديرية التموين عن المضبوطات وجاءت كالتالي: «جرى التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمجمدة والمفروم والدجاج والكبدة والبورجر والجمبري والسجق، منها 48 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و45 كجم دجاج متغير الصفات الطبيعية، وعدد 14 كليو جرام كبدة غير صالحة، و6 كجم مفروم، و4 كيلو جرام جمبري غير صالح».

كما جرى ضبط 5 محلات جزارة لحوم بلدية تعرض لحوما عليها أختام مزورة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بكمية قدرها 45 كيلو جرام، كما جرى ضبط 110 كجم سكر طعام منتهي الصلاحية بسوبر ماركت.

كما تم ضبط 17 شيكارة أسمدة مدعمه محظور تداولها أو الإتجار بها خارج الجمعيات والبنوك الزراعية والحيازات، و12 عبوة زيوت سيارات منتهية الصلاحية و25 عبوة مستوردة مجهولة المصدر بمحل زيوت غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما تقوم الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة بشن حملات رقابية مكثفة لإزالة كافة الإشغالات ورفض الرقابة على المصالح الحكومية.