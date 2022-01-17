مصرع شخصين في حادثي سير بمحافظة البحيرة

لقي عامل مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، ونقُلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة أمام كوبري المعدية التابع للمركز، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحُرر المحضر اللازم.

وتبين وفاة وليد جمال أحمد الجمل، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العالم تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم دراجة نارية

كما لقي شاب آخر مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية بحجر تبطين عند كوبري خلون، التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

وتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية مع تبطين كوبري تابع لذات المركز وتم حفظ الجثة، وحُرر المحضر اللازم.

بالانتقال والفحص تبين وفاة محمد علي عبد التواب زايد الحوفي، 25 سنة، مقيم في طيبة، ونقُلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.

كانت سيدة لقيت مصرعها وأصيب شخص آخر أمس إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي أسفل كوبري ابو حصيرة بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور وجري نقلهم إلي مستشفي دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.