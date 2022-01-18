أعلى معدل أمطار منذ 32 عاما.. البرازيل تغرق في الفيضانات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أعلى معدل أمطار منذ 32 عاما.. البرازيل تغرق في الفيضانات».

وجاء في التقرير، أنّ البرازيل دخلت في حالة طوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، حيث شهدت ولاية باهيا شمال شرقي البلاد أضرارا هائلة، فيما يحاول سكانها إنقاذ ما في وسعهم من منازلهم المتواضعة المغطاة بالطين، وسط تخوفات من تهديد فيضانات جديدة.

الأمطار أثرت على نحو نصف مليون شخص وشردت أكثر من 77 ألفا

وأوضح التقرير، أنّه وفقا للسلطات المحلية فإنّ هذا يعد أعلى معدل هطول أمطار منذ 32 عاما في باهيا، ما أثر على نحو نصف مليون شخص، وشرّد أكثر من 77 ألفا، بينما يخشى خبراء الأرصاد الجوية أن تصل العواصف الرعدية العنيفة المحملة بالأمطار إلى الولايات المكتظة بالسكان في الولايات جنوب شرق البرازيل في الأيام المقبلة.

رجال الأطفال في باهيا يراقبون عشرات السدود التي تشارف على الانهيار

وتابع التقرير: «يراقب رجال الأطفال في باهيا عشرات السدود التي تشارف على الانهيار والأنهار المهددة بالفيضان، وبلغ إجمالي الطرق المتضررة من الأمطار والسيول نحو 40 طريقا، وعلى مدار الشهرين الماضيين قتل العشرات ونزح عشرات الآلاف من قراهم بسبب الفيضانات، خاصة في شمالي شرقي البلاد».