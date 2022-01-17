«الطرق والكباري»: جاهزون لمواجهة الأمطار والسيول في أي محافظة

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الهيئة نشرت فرق الطوارئ والتدخل السريع في المحافظات، للعمل على مواجهة الأمطار والسيول، موضحا أنّ هناك اتصالات دائمة مع غرفة العمليات المركزية الرئيسية بغرف العمليات الفرعية التابعة للهيئة بالمحافظات؛ للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو أزمات ناتجة عن تساقط الأمطار وحدوث السيول.

جاهزون لمواجهة الأمطار والسيول في أي محافظة

وأكد مصطفى، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الهيئة جاهزة تمامًا للتعامل مع الأمطار والسيول حال حدوثهما في أي من محافظات مصر، مشيرًا إلى أنَّ هناك متابعة لحظية لنشرة الأرصاد الجوية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار، والعمل على شفط مياه الأمطار من على الطرق الرئيسية السريعة؛ لمنع تعطل حركة المرور.

التعامل فورا مع السيول حال حدوثها في أى وقت

وأضاف رئيس الطرق والكباري، أنه سيتم التعامل الفوري مع السيول حال حدوثها في أي وقت؛ لمنع حدوث أضرار، مؤكدًا انتشار معدات شفط المياه بالمحافظات التي من الممكن أن تشهد هطول أمطار، خلال الساعات القليلة المقبلة، وكذا رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والسيول والتقلبات الجوية.

وتابع بأنَّ غرفة العمليات المركزية بهيئة الطرق والكباري، تعمل على مدار الساعة، للتدخل السريع حال حدوث أي معوقات أو أزمات، ناتجة عن هطول الأمطار وحدوث السيول.

سحب على السواحل الشمالية وأمطار تمتد للقاهرة

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، آخر صور الأقمار الصناعية، حيث تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.