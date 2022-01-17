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رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع العريش وتحذير من لمس أعمدة الإنارة

كتب:

حسين ابراهيم
09:42 ص | الإثنين 17 يناير 2022
إزالة مياه الأمطار من شوارع العريش

إزالة مياه الأمطار من شوارع العريش

رفعت سيارات الصرف الصحي، التابعة لشركة المياه، بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش، رواكد مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وشوهدت، صباح اليوم، سيارات الصرف الصحي تقوم بشفط المياه من الشارع الرئيسى أمام سوق السمك، وأمام حديقة المالح، وشارع البحر الساحلي من منطقة الأيوبي.

وقال شهود عيان من أهالي العريش، إن تراكم المياه وصل الى نصف متر في بعض المناطق، ورغم وجود بالوعات الصرف الصحي إلا أن هناك مناطق لم تتحرك بها المياه، ما ترتب عليها حدث عطل محدود لحركة المواطنين بتلك الأماكن.

رئيس المدينة يتفقد الشوارع

وقا العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، إنه تم شفط المياه من الشوارع على مرتين، الأولى في وقت متأخر من مساء أمس وقت تساقط الأمطار، والثانية صباح اليوم.

وأضاف رئيس المدينة، أن لجنة الطوارئ بالمجلس تفقدت جميع الشوارع والمناطق بمدينة العريش، وجاري عملية رفع المياه من بعض المناطق التي تراكمت بها الأمطار، لافتا إلى أن المحافظة لم تسجل أي تداعيات جديدة أو آثار سلبية بسبب تساقط الأمطار.

تحذير من لمس أعمدة الكهرباء

بدوره، أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بيانا جديدا، حذر فيه المواطنيين من لمس أعمدة الكهرباء وقت تساقط الأمطار، موضحا أن هناك لجنة لمتابعة التداعيات بجميع المدن بمراكز المحافظة الستة.

وأضاف المحافظ، عدم رصد أي مشكلة في مراكز ومدن شمال سيناء تتعلق بسقوط الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية.

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