جد الطفلة رودينا بعد استجابة السيسي لها: أمر بعلاجي أيضا.. «مفيش شكر يكفيه»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الطفلة «رودينا» البالغ عمرها 6 سنوات، والمصابة بمرض نادر يمنعها من القدرة على الحركة، ونتج عنه ضعف في أعصاب يديها، ما جعلها تحتاج إلى إجراء 3 عمليات نقل بلازمة، إلا أنَّ ظروف الأسرة البسيطة تعيقهم عن إجراء العملية التي تبلغ تكلفتها 120 ألف جنيه.

تفاصيل استجابة الرئيس السيسي للطفلة رودينا

وقال السيد حسين، جد الطفلة رودينا، إنَّ عربتي إسعاف واحدة من الرئاسة وأخرى من معهد ناصر، نقلتا حفيدته مساء أمس الثلاثاء إلى مستشفى معهد ناصر، بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها، وتمّ إجراء التحاليل اللازمة لها تمهيدًا لعلاجها.

وذكر جد الطفلة رودينا، أنَّ الرئيس السيسي أمر بعلاجه هو الآخر بعد علمه بمرضه، وإصابته بجيوب أنفية أثرت على الأذن والأنف والعين، وأحدثت ورمًا، مبينًا انَّه سيتوجه إلى مستشفى معهد ناصر اليوم لعرض حالته على استشاري وبدء علاجه.

رسالة شكر من جد رودينا للرئيس السيسي

«مفيش شكر يكفيه»، بهذه الكلمات عبر جد الطفلة رودينا عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي، وتوجيه بعلاج حفيدته: «إيده في كل حاجة ومبينساش الأطفال.. ربنا يخليله أحفاده وأبنائه».. مستكملًا: «رغم كل المسؤوليات الموجودة على الرئيس إلا أنَّه مهتم بالأطفال الصغيرة وعلاجهم، كل 100 سنة لما مصر يجيلها راجل زيه».

وأوضح الجد، أنَّ الأطباء قبل توجيه الرئيس السيسي بعلاج رودينا أبلغوهم باحتياج الطفلة لإجراء 3 عمليات نقل بلازما من الأم، وتكلفتها كانت عالية على الأسرة، إذ يعمل الأب «عامل مكواة»: «أرزقي، يوم بيشتغل ويوم لأ».

وانفصل والد رودينا عن والدة الطفلة التي تدرس في الصف الأول الابتدائي بسبب ظروف المعيشة، وعدم قدرته على الإنفاق عليهما، ما جعل الأم وطفلتها يذهبان للعيش مع الجد المتولي الإنفاق عليهم، على الرغم من حالته المادية البسطية خاصة أنَّه على المعاش.