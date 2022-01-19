اليوم.. «التعليم» توفر بثاً مباشراً لمراجعة العربي لطلاب أولى ثانوي

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب الأول والثاني الثانوي، بضرورة متابعة البث المباشر لمراجعة مادة اللغة العربية، اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة بعد العصر على حصص مصر التعليمية، كما سيتم توفير مراجعة لطلاب الصف الثاني الثانوي يوم الخميس الموافق 20 يناير في تمام الساعة الرابعة عصراً على نفس المنصة.

ونوهت إلى أن المنصة لا تضمن أن الملفات المتوافرة للتنزيل في الموقع ستكون خالية من أي فيروسات برمجية أو كود كمبيوتر أو ملفات أو برامج ضارة أخرى والروابط لمواقع الغير على الإنترنت أو المعلومات الخاصة بالغير مقدمة فقط وحصرياً لأغراض السهولة المرجعية لخدمة الطلاب ولا تمثل أو تتضمن تظهيراً أو تأييداً أو موافقة أو توصيلات من قبل منصة حصص مصر بخصوص الغير أو مواقع الغير أو معلومات الغير.

لا تضمن أن الملفات المتوافرة للتنزيل في الموقع ستكون خالية من أي فيروسات

وأوضحت في بيان لها، أن المنصة ومن يتبعها من مزودي الخدمات ومانحي التراخيص والموردين يعلنون بناء عليه إخلاء مسئوليتهم من جميع الضمانات والشروط من أي نوع بخصوص الموقع والمحتوى وأي إقرار أو معلومات سواء شفوية أو تحريرية يتم الحصول عليها من هذا الموقع بأي وسيلة أو بأي شكل من الأشكال لا تؤدي إلى إيجاد أي ضمانات غير مبينة صراحة في العقد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن منصة حصص مصر لا تقدم أي تعهدات بخصوص الصلاحية وإمكانية الاعتماد على الفعالية والتوافر والالتزام بالوقت المناسب والضمان أو الدقة للموقع أو المحتوى لأي غرض معين، موضحة أنه في أقصى الحدود المسموح بها طبقاً للقانون المطبق.