كل ما تريد معرفته عن منصة حصص مصر.. الرابط وخطوات التسجيل وسعر الاشتراك

توفر منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرح لكافة المواد الدراسية، ومراجعات، وبنوك أسئلة، ونماذج امتحانات استرشادية للطلاب من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد الطالب وولي الأمر معرفته عن منصة حصص مصر سواء الرابط أو خطوات التسجيل أو أسعار الاشتراك.

رابط منصة حصص مصر

يستطيع جميع الطلاب بدءًا من طلاب الصف الثالث الإعدادي وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي، الاستفادة بكل ما تُقدمه منصة حصص مصر، من خلال الدخول إليها عبر الضغط على هذا الرابط.

سعر الاشتراك في منصة حصص مصر

وحددت منصة حصص مصر، سعر اشتراك مختلف الطلاب بمنصة حصص مصر للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022 حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة من المناهج والأسئلة ونماذج الامتحانات التي تقدمها المنصة التعليمية، بسعر 250 جنيهاً وذلك بدلا من 599 جنيهاً، ويشمل ذلك تمتع الطالب بالمنصة لمدة عام دراسي كامل.

طرق الدفع المختلفة في منصة حصص

وأوضحت منصة حصص مصر، العديد من طرق الدفع التي يمكن من خلالها تسديد قيمة الاشتراك في المنصة، ومنها: «فوري، والفيزا، وميزا، وأورنج كاش، وفودافون كاش».

خطوات التسجيل في منصة حصص مصر

ويمكن لجميع الطلاب بداية من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي، التسجيل في منصة حصص مصر، من خلال عدة خطوات حددتها المنصة لمساعدة الطلاب وهي كالتالي:

1 - ينبغي على الطالب أولا زيارة الموقع الموحد الرسمي المدرسي، مع إدخال كافة البيانات من أجل إنشاء حساب مدرسي جديد.

2 - زيارة منصة حصص مصر على شبكة الإنترنت، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

3 - إنشاء حساب جديد من خلال استخدام الحساب المدرسي الموحد.