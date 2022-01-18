«التعليم»: انجليزي رابعة ابتدائي بدون شكاوى وإشادة من الطلاب بالأسئلة

حالة من الهدوء سيطرت اليوم على طلاب الصف الرابع الابتدائي، بعد أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها التعقيم المستمر للجان وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

لم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشمل أي أسئلة معقدة أو خارج المقرر الدراسي، موضحاً أنّ الطلاب أشادوا بنوعية الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول الامتحان.

وأضاف «عبده»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تصحيح الامتحانات يتم بشكل يومي، مؤكداً التنبيه على جميع المعلمين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول آلية عقد الامتحانات وطرق تصحيحها، لافتاً إلى أنّ نسبة غياب الطلاب قليلة للغاية.

«تامر»: نسبة حضور الطلاب مرتفعة

من جانبه، أكد الدكتور تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، أنّ امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الرابع الابتدائي جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحاً أنه لم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب.

وأكد «السيد» لـ«الوطن»، أنّ الامتحان تم وضعه من قبل وحدة المدارس المصرية اليابانية وليس الإدارات التعليمية مثل بقية المدارس، مؤكداً أنّ نسبة حضور الطلاب مرتفعة.

وفي سياق منفصل، وجّه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جميع القائمين على أعمال الكنترولات ومديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة الامتحانات، والتنبيه على مديري المدارس بالتعقيم اليومي للجان، ومنع دخول المحمول لأي طالب، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.