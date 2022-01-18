«الداخلية» تشن حملات على مدار 24 ساعة.. وتنفذ 86 ألف حكم قضائي

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 34 ألف مخالفة مرورية

وجرى ضبط 3245 قضية متنوعة في حملات بمترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، إضافة إلى 3302 قضية سرقة تيار كهربائي، و1250 قضية تموينية، إلى جانب 3 قضايا تهريب لبضائع عبر المنافذ الجمركية، و31 قضية أمن عام، و34,399 مخالفة مرورية، و86,384 حكم قضائي، و5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

ضبط 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

كما ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 159 متهما، وضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ارتكبوا 7 وقائع سرقات سيارات، وضبط 250 قضية مخدرات لـ260 متهمًا، و32 هاربًا، و20 بلطجيًا، و81 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 10 منهم.